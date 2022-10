Stiri pe aceeasi tema

- Medicii americani avertizeaza ca o creștere a incidenței virusurilor ca cel respirator sincițial (RSV) coincide cu o creștere a transmiterii COVID și un sezon gripal mai timpuriu decat in mod normal, aducand spectrul unei „tripledemii” a bolilor respiratorii in aceasta iarna. In special, infecțiile…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 437 mai putine fata de ziua anterioara. 318 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- Un numar de 1.474 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 568 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, luni, Ministerul Sanatatii. Conform sursei citate, 320 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Noua copii cu COVID sunt internați la ATI, de trei ori mai mulți fața de sambata. Acesta este cel mai mare numar de minori tratați la Terapie Intensiva din ultimele 6 luni, scrie G4Media . In total sunt internați 3.121 de pacienți cu COVID: 2.861 in secții (360 minori) și 260 la ATI (9 copii). Din totalul…

- Un numar de 2.065 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.800 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, duminica, Ministerul Sanatatii (MS).

- 2.651 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.033 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat Ministerul Sanatatii (MS) .Conform sursei citate, 424 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv…

- Un numar de 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 759 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii (MS). Conform ministerului, 1.040 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Ministerul Sanatatii anunta marti 9.864 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, mai mult decat dublu fata de ziua precedenta. De asemenea, in acelasi interval au fost raportate 43 de decese. Sunt inregistrate cu 222 mai putine persoane internate, insa numarul pacientilor de la ATI a crescut…