- Parcul Copou (sau Gradina Copou) este cel mai vechi parc din Iasi, situat pe dealul Copoului, fiind cel mai mare parc urban si singurul parc dedicat exclusiv culturii, amenajarea sa incepand in anii 1833-1834. Parcul Copou a devenit inca de la inceputul secolului, prin numarul mare de lucrari de arta,…

- Miercuri, 25 septembrie, ora 11:00 se redeschide Skate Park-ul din Parcul Expozitiei din Iasi. Modernizarea Skate Park-ului este o investitie de peste 100.000 Euro si a presupus refacerea structurilor, reabilitarea sistemelor de imprejmuire si construirea unor rampe noi. Skate Park-ul poate fi folosit…

- Un festival inedit va avea loc in Parcul Expozitiei pe 5 octombrie: "Fabricat in Iasi". Veti putea cumpara produse locale si ii veti putea cunoaste cu aceasta ocazie pe producatori. In acelasi timp va veti putea bucura de muzica si jocuri si veti putea participa la concursuri si tombole. Anuntul oficial:…

- PRIMARIA COMUNEI PROBOTA …. Este un proverb romanesc … in cazul nostru extrem de dureros. In timp ce comuna Probota, județul Iași se zbate in saracie, in timp ce numeroase familii inca nu beneficiaza de apa curenta nici canalizare, in timp ce drumul comunal care leaga satul Perieni de DN24 C este impracticabil,…

- In afara produselor mestesugite de creatori din nu mai putin de 11 judete si din Republica Moldova, unii dintre ei oaspeti prezenti aici an de an, manifestarea va reprezenta si un moment aniversar pentru Ansamblul „Hora Vasluiului”. Nu trebuie ratate nici concursurile si surprizele pregatite de organizatori,…