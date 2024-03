Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu a trecut prin momente grele dupa divorțul de Alexandru Ciucu. Cantareața și fostul soț se afla in proces pentru custudia fetițelor, iar acesta urmeaza sa se reia pentru a se da o sentința clara in cazul lor. In timp ce artista considera ca Raisa și Carolina ar trebuie sa locuiasca doar…

- Cantarețul Dony a devenit tata anul trecut și tot anul trecut s-a casatorit civil și cu mama fiului sau. Cantarețul ne vorbește despre cum e sa fie parinte, cum s-a schimbat viața sa, dar și cand au planuit botezul și cununia religioasa. Detalii exclusive despre marele evenimente din viața sa.

- Ani Creșu se confrunta cu mai multe probleme din cauza alergiei. Copilul a dezvoltat afecșiunea in urma unui vaccin facut in copilarie, iar acum, are parte de un regim special. Actrița a avut parte de mai multe situații neplacute la restaurante, unde nu putea comanda nimic din cauza ingredientelor existente.

- Dani și Daiana de la Mireasa, sezon 7, și-au bucurat fanii cu cea mai noua veste. Nu, cei doi nu se pregatesc sa devina parinți, insa și-au planificat un alt mare eveniment din viața. Iata cand va avea loc nunta celor doi foști concurenți ai show-lui matrimonial de la Antena 1, dar și cum și-au anunțat…

- Remus Iosub, caștigatorul celui de-al 13-lea sezon iUmor și, totodata, fostul concurent de la Chefi la cuțite, s-a casatorit! Barbatul a facut publice mai multe imagini emoționante de la cununia religioasa. Cei doi miri au stralucit la marele eveniment. Iata cum a aratat rochia de mireasa a partenerei…

- Acte necesare pentru casatorie in 2024. Documentele de care au nevoie cuplurile, pentru cununia civila și religioasa Acte necesare pentru casatorie in 2024. Cuplurile care doresc sa-și oficializeze relația și sa se casatoreasca au nevoie de mai multe documente. Cununia civila se face, de regula, la…

- Incepand din 5 februarie, Geanina Ilies revine pe micile ecrane, la pupitrul Stirilor Antena Stars. Aceasta va aduce pe micile ecrane noutatile din zona mondena, zilnic, de luni pana duminica, de la ora 14.00, la Antena Stars. Live-uri de la principalele evenimente mondene, dar si de la cele mai importante…