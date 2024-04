Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua informație din showbiz! Un cunoscut burlac din Romania va face pasul cel mare alaturi de aleasa inimii lui! El va face nunta cu o colega de scena. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și așteapta cu nerabare momentul in care vor spune marele „DA”.

- Fulgy a inceput, de cateva luni bune, o alta viața in Dubai. A decis sa faca aceasta schimbare de ziua lui de naștere, spunand ca este pregatit pentru un nou capitol. Chiar și așa, se pare ca trecutul nu ii da pace inca.

- Unul dintre artiștii din Romania a trecut prin momente cumplite. Claudiu Halmaci s-a trezit cu mascații peste el, in timp ce se afla cu copilul de trei ani in casa. Oamenii legii l-au imobilizat, in timp ce micuțul a fost martor la toata scena infioratoare.

- Doi primari din județul Prahova s-au dat singuri in judecata suparați ca, in trecut, Guvernul le-a inghețat indemnizațiile. „Pai ce, profesorii și medicii mananca cu doua guri și noi doar cu una?”, se intreaba unul dintre ei. Așa ca, și-au chemat in instanța Unitațile Aministrativ Teritoriale, deci…

- Mellina trece prin momente mai puțin placute in aceasta perioada. Artista a cerut parerea mai multor medici, insa, pana in prezent, cadrele medicale nu au reușit sa ii puna un diagnostic clar. Care este acum starea ei de sanatate și cu ce probleme se confrunta.

- Decizia a fost luat in contextul in care francezii au ajuns sa cumpere anual 30 de milioane de cutii cu medicamente care conțin ibuprofen de 400 de miligrame.Și in Romania, substanța este foarte populara și chiar daca o serie de produse care conțin aceasta substanța se dau doar cu rețeta, altele pot…

- Cine mai „subtilizeaza” produse de prin supermarketurile din Romania? Un fost primar al unei comune din Mehedinți a fost prins la furat de ciocolata. Barbatul a declarat ca nu și-a dat seama ca le baga in buzunar. „Credeți ca nu aveam bani sa le cumpar? Nu mi-am dat seama ca le bag in buzunar„, a […]…

- Medicii de familie au obținut, la negocierile de la sfarșitul saptamanii trecute cu conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), aceleași tarife din anul 2023 pentru prima jumatate a anului 2024, pe care CNAS iși dorea inițial sa le scada, a anunțat președintele Colegiului Medicilor,…