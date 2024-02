Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii o sarbatoresc maine pe Sfanta Mucenița Agata, cunoscuta drept o protectoare a femeilor care sufera de cancer la san. Le apara pe toate femeile, indiferent de problema de sanatate cu care se confrunta. Iata o rugaciune pe care trebuie sa o spui in data de 5 februarie.

- In aceasta dimineața Mellina și-a ingrijorat fanii cu ultima postare facuta publica pe internet. Mai exact, indragita artista de la noi a ajuns, de urgența, la spital. In urma fotografiei postate pe rețelele sociale, reporterii Antena Stars au luat legatura cu ea și au aflat care este starea ei de sanatate…

- Asociațiile de pacienți atrag atenția ca sunt probleme in numeroase spitale din țara și ca in ultima perioada situația s-a agravat. Astfel, sunt probleme la instituții de sanatate importante, precum Institutul Oncologic sau Spitalul Fundei din București, unde s-a ajuns in situația ca unele operații…

- Alina Radi se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care zilele urmatoare artista va fi supusa unei duble intervenții chirurgicale. Cantareața s-a nascut cu aceasta afecțiune, iar in timp situația s-a complicat.

- Medicii de familie din intreaga țara ar putea oferi de la 1 februarie consultații doar contra cost. Mai rau, unii dintre ei ar putea pune chiar lacatul pe ușile cabinetelor. Asta dupa ce Casa Naționala de Sanatate a propus reducerea bugetelor.

- Papa Francisc sufera de o inflamație a plamanilor și se afla intr-o stare "buna și stabila", primind un tratament intravenos cu antibiotice. Iși va limita activitațile in urmatoarele zile pentru a-și conserva forțele, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant Matteo Bruni a precizat,…

- Cristi Borcea se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, unele dintre ele agravandu-se in perioada celor șase ani de detenție. Omul de afaceri este nevoit sa ia 30 de pastile pe zi, pentru a-și ține sub control bolile de care sufera.

- CNAS anunta ca platforma informatica din asigurarile de sanatate are probleme tehnice, astfel serviciile medicale se acorda offline, pe hartie. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, marti, noi fluctuatii si disponibilitatea intermitenta a Platformei informatice din asigurarile de sanatate…