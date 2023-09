Stiri pe aceeasi tema

- Starul filmelor de acțiune Arnold Schwarzenegger este noua imagine a marcii Parkside de bricolaj de la Lidl, pe mai multe piețe europene. Sub motto-ul “You got this”, starul din Terminator apare in reclame TV și in rețelele de socializare pentru aceasta gama, care include o serie de unelte de bricolaj…

- O femeie din Germania și-a deschis o afacere, iar acum caștiga zeci de mii de dolari in fiecare luna. Kris Buckey deține o ferma de melci africani uriași, iar viața ei s-a schimbat radical, odata cu aceasta idee.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora cu cetatenie romana, in varsta de 15 ani, care figura in bazele de date ca fiind disparuta, alerta fiind introdusa de autoritatile din Germania.…

- Oamenii de stiinta au cerut mass-media sa explice mai bine cauzele schimbarilor climaticeAproape 100 de oameni de stiinta italieni au trimis joi o scrisoare deschisa presei, cerandu-i sa explice mai bine cauzele si solutiile la schimbarile climatice, astfel incat sa se poata lua masuri pentru a se…

- Ryyan Alshebl, un refugiat in varsta de 29 de ani din Siria, a depus oficial juramantul ca primar al Ostelsheim, localitate din landul Baden-Wurttenberg, din sud-vestul Germaniei, intr-o sedinta solemna a consiliului municipal organizata vineri seara, transmite sambata dpa.Alshebl a fugit din Siria…

- Un cercetator din Australia a dezvaluit cum a reușit sa „intinereasca” varsta corpului sau cu aproape zece ani. Doctorul a vorbit despre rutina de dimineața care l-a ajutat sa scada atat de mult varsta sa biologica. Schimbarile pe care le-a facut sunt destul de „banale”, potrivit acestuia, care susține…

- Bunicul care și-a vandut tot din casa pentru a-și cumpara mancare și tratament are o poveste de viața tulburatoare. Dupa zeci de ani de munca, atat in țara, cat și in strainatate, Ioan Ghiorcila nu primește nici macar un leu de la statul roman.„18 ani am muncit in Romania la o firma de constricții și…