Două trenuri s-au ciocnit în Germania. Sute de pasageri au fost evacuați Trenul ICE 614 de la Munchen la Hamburg a deraiat, marți, in gara Worms din landul Renania-Palatinat, Germania, dupa ce a fost lovit de un tren regional, informeaza cotidianul german Bild. „Un vagon a sarit de pe șine”, a transmis, la scurt timp dupa incident, purtatoare de cuvant a Deutsche Bahn.In total, 520 de pasageri au fost evacuați din cele doua garnituri. Asta dupa ce o echipa de protecție civila, care includea un medic, a examinat pasagerii in timp ce se aflau inca in tren. Patru persoane au suferit rani ușoare la incheietura mainii și s-au plans de dureri in zona gatului, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

