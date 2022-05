Stiai ca… CEAIUL reduce riscul de deces prematur cu 25% Ceaiul este intr-adevar cea mai buna bautura, care potrivit unor studii recente reduce riscul de deces prematur cu 25%. Expertii sunt convinsi ca ceaiul este o optiune mult mai buna decat cafeaua. Cercetari suplimentare au aratat ca iubitorii de cafea sunt mult mai predispusi sa fumeze si sa manance nesanatos decat cei care beau ceai. Beneficiile ceaiului se datoreaza in mare masura flavonoidului pe care il contine, un ingredient foarte util pentru inima. Studiul a implicat 131.401 de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 95 de ani. Rezultatele arata ca bautorii de ceai sunt mai activi fizic. 45%… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

