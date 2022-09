Fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, s-a predat justitiei newyorkeze, dupa ce a fost inculpat de frauda intr-un dosar de presupusa deturnare de fonduri destinate constructiei unui zid impotriva imigrantilor intre Statele Unite si Mexic. Bannon a pledat nevinovat in fața procurorilor din New York. Acesta a fost inculpat prima oara in 2020 […] The post Steve Bannon, fostul consilier al lui Trump, s-a predat la New York! / Miza acestui dosar este una uriașa, iata care sunt implicațiile! first appeared on Ziarul National .