- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, englezul Andy Robinson, s-a declarat mandru de evolutia pe care ''Stejarii'' au avut-o sambata seara, pe Stadionul National ''Arcul de Triumf'' din Bucuresti, in meciul-test cu Argentina, pierdut de tricolori la mare lupta,…

- Nationala de rugby a Romaniei a cedat onorabil in fata puternicei reprezentantive a Argentinei in meciul care a inaugurat noul stadion „Arcul de Triumf”, ieri seara in Bucuresti. „Pumele” au castigat cu 24-17. Primul eseu al „Stejarilor” a fost realizat de Eugen Capatina, component de baza al lui SCM…

- Rugby-ul romanesc s-a intors sambata seara pe Stadionul Arcul de Triumf, inaugurand noua casa a rugbyului romanesc cu partida dintre Romania și Argentina, primul meci test World Rugby din acest an al...

- Nationala de rugby a Argentinei a invins cu scorul de 24-17 (17-9) reprezentativa Romaniei, intr-un meci-test disputat sambata seara pe Stadionul National ''Arcul de Triumf'' din Bucuresti. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut, editor online: Andreea Preda)

- Naționala de rugby a Romaniei va disputa meciul cu Argentina, de sambata, 3 iulie, ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Disponibilitatea arenei de a gazdui partida test World Rugby de sambata a fost confirmata dupa ce nationala de fotbal a Ucrainei, echipa care s-a calificat in sferturile…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni, pe 3 iulie, la Bucuresti, reprezentativa Argentinei, in primul meci test World Rugby al lunii iulie. Anuntat initial ca se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, acest lucru devine imposibil acum, in urma calificarii nationalei de fotbal a Ucrainei in optimile…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni reprezentativa Argentinei, in primul meci test World Rugby al lunii iulie, programat in data de 3 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Partida va fi transmisa in direct de TVR 1, informeaza Federatia Romana de Rugby. „Stejarii”…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe Championship, cu Tarile de Jos (Olanda), la 13 noiembrie, informeaza frr.r, potrivit news.ro Noua data a fost anuntata oficial, marti, de Rugby Europe. Meciul a fost programat initial pentru 3 iulie, insa…