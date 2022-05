„Stefania”, piesa care a câștigat Eurovision 2022, a devenit imn al soldaților care apără Ucraina Trupa ucraineana de folk-rap Kalush Orchestra a caștigat concursul Eurovision 2022 , iar piesa „Stefania” a devenit imnul soldaților care apara țara in razboiul declanșat de Rusia. Intr-un videoclip postat pe canalul de Youtube al Garzii Naționale, mai mulți militari interpreteaza melodia care a adus trofeul Ucrainei. „Baieți, sunteți cool! Ucraina a caștigat Eurovision Song Contest, noi vom caștiga razboiul!”, au transmis soldații, care i-au felicitat pe artiști pentru victorie. „Am dedicat candva acest cantec mamei mele, iar cand a izbucnit razboiul, cantecul a capatat o mulțime de semnificații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Kalush Orchestra a transmit un mesaj emoționant, dupa ce a caștigat Eurovisionul. Artiștii ucraineni au ridicat sala in picioare cu melodia „Stefania”. „Va rugam, ajutați Ucraina, ajutați Mariupolul, ajutați Azovstal”, este mesajul transmis de solistul trupei Kalush, dupa prestația de pe scena…

- Andrei Gubski, soldat in armata ucraineana, și voluntarul Viktoria Godik s-au casatorit saptamana trecuta la Bucha . A fost prima ceremonie oficiata in orașul bombardat internsiv din nord-vestul capitalei Kiev, locul in care, dupa retragerea trupelor ruse, au fost gasit zeci de cadavre ale civililor…

- Am vazut cu ochii mei gropile comune, distrugerile imense, sute de case și blocuri rase complet, am vazut locurile genocidului pe care invadatorii ruși l-au transformat in cel mai cumplit loc al crimei din Europa. „A doua armata a lumii” s-a dovedit a fi o armata de violatori și talhari, criminali odioși…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, efectueaza o vizita oficiala la Kiev si in alte localitati din Ucraina alaturi de 20 de parlamentari din Europa si America de Nord si oficiali de rang inalt din organizatii si institutii internationale Alexandru Muraru efectueaza o vizita oficiala in…

- Biblioteca din orașul Ciudniv, regiunea Jitomir, nordul Ucrainei, au organizat o expoziție stradala initulata„Carți necitite”, in memoria copiilor care au murit in timpul razboiului pe scara larga declanșat de Rusia, noteaza postul public de la Kiev. „In aceste zile, toata lumea este șocata de informațile…

- Potrivit The Kyiv Independent , Ucraina se așteapta la incetarea temporara a focului in cursul zilei de astazi pentru a evacua civilii din 10 orașe.Rutele includ Energodar și Mariupol catre Zaporizhzhia, Sumy - Poltava, Izium - Lozova, de la Volnovakha la Pokrovsk, de la Vorzel, Borodianka, Bucha, Irpin…

- 2.000 de persoane printre care și 200 de copii au fost evacuați de autoritați din orașul Irpin care este ținta bombardamentelor de cateva zile, potrivit BBC. Oamenii au fost nevoiți sa treaca peste un pod distrus de atacuri, fiind ajutați de soldați și polițiști.Imagini cu evacuarile de luni din orașul…