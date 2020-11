Prima ședința a noului Consiliu Județean Ilfov (CJI) a fost convocata pentru 28.10.2020 de la ora 14.00. Ordinea de zi a cuprins patru proiecte de hotarari privind organizarea comisiilor de specialitate ale CJI, pe principalele domenii de activitate, in mandatul 2020-2024, pentru constituirea unei comisii necesare in cazul adoptarii hotararilor CJI prin vot secret in mandatul actual, privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean și privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele CJI și ale comisiilor de specialitate. Articol…