- In anul școlar 2022-2023, Școala Gimnaziala Jariștea beneficiaza de finanțare europeana pentru realizarea Proiectului ERASMUS+ cu titlul „ITinerarii de integrare pentru școli rurale”, proiect care face parte din activitațile de mobilitate KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and…

- Pe inspectorul de poliție Luminița Lazar, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, am cunoscut-o in luna octombrie a anului trecut in urma interviului acordat in cadrul campaniei „Poveștile oamenilor in uniforma‟ – textul poate fi (re)citit accesand link-ul: https://bit.ly/3MYou9U. …

- In datele de 17.10.2022 și 18.10.2022, comandantul Centrului militar zonal Vrancea ,,REGELE CAROL I”, alaturi de personalul recrutor din cadrul Biroului informare-recrutare și militari din cadrul Brigazii 282 Blindata ,,Unirea Principatelor” și Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice ,,Alexandru Ioan Cuza”,…

- La data de 26 septembrie, ora 21:02, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au identificat o autoutilitara care transporta material lemnos pe DN 2 D pe raza comunei Vidra, catre municipiul Focșani, fara documente legale de proveniența. Autoutilitara a fost urmarita de polițiști iar conducatorul acesteia,…

- Aproape 400 de locuitori din Nereju au fost prezenți la Adunarea generala organizata de Primarie in sala de festivitați a localitații. In cadrul intalnirii au fost prezentate și dezbatute problemele legate de administrația publica locala, investițiile derulate in comuna, colectarea deșeurilor, modernizarea…

- Un barbat de 22 de ani din Nereju a fost condamnat, zilele trecute, la plata unei amenzi penale in urma unui conflict pe care l-a avut cu un vecin la un bar din comuna, in urma cu mai bine de trei ani. Se pare ca incidentul a plecat de la o fata, cu care vorbea […] Articolul Amenda penala, „plata” pentru…

- Majorarea accizelor la tutun si bauturi alcoolice, cresterea impozitelor pe veniturile din jocuri de noroc si raportarea la salariul minim a contributiilor sociale pentru contractele part-time sunt cateva dintre modificarile fiscale care se vor aplica din 1 august. Potrivit Ordonantei 16/3022 pentru…