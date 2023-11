Stiri pe aceeasi tema

- Calin Donca se afla, in aceste momente, in inchisoare, asta dupa ce, in urma cu doua luni, omul de afaceri a fost condamnat la arest preventiv intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare, inselaciune si manipularea pietei de capital. Pentru ca ii este dor de soția lui, afaceristul a ținut sa ii transmita…

- Raluka este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Astazi, ea iși sarbatorește ziua de naștere, implinind 34 de ani. Pe rețelele de socializare a postat o fotografie dintr-o locație de vis, insa a preferat ca destinație sa ramana secreta.

- Soția ex-șefului Direcției sanatate și asistența sociala a mun. Chișinau, Boris Gilca este omagiata astazi. Gilca venit cu un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook. „Impacarea cu soarta este un echilibru sufletesc care ne umple viața cu sens. „Caci cine nu a suferit nu este binecuvantat...””, a…

- Ștefan Banica și Lavinia Parva au o relație frumoasa de peste 10 ani și se bucura de familia pe care au format-o. Artista ii este alaturi oricand partenerului ei, iar de ziua lui i-a transmis o urare speciala.

- Nadd Hu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țara a ajuns in echipa lui Catalin Scarlatescu. Chef-ul i-a acordat o șansa de a merge mai departe, dupa ce a demonstrat cat de bine se descurca in bucatarie.

- Lavinia Pirva a intrat in vizorul fanilor dupa ce a postat mai multe fotografii cu ea singura din vacanța. Absența lui Ștefan Banica Jr. nu a trecut neobservata. Mai mult, acest lucru i-a determinat pe fanii vedetei sa se intrebe daca au aparut cumva probleme in casnicia acestora. Fanii vedetei au intrat…

- Relația dintre Claudia Florescu și Bogdan Cirlan a ajuns la sfarșit dupa ce s-au intors de la Insula Iubirii, iar acest lucru a provocat multa suferința in sufletul concurentului. Ei bine, cei doi s-au afișat impreuna, din nou, in urma cu cateva zile. Insa, se pare ca Bogdan Cirlan inca nu și-a gasit…

- Claudia Patrașcanu are un nou proces cu fostul soț, Gabi Badalau. Cei doi se judeca de mai bine de 5 ani și nu pare sa ajunga la o rezolvare. Artista iși dorește sa scape de acest calvar și sa iși poata crește singura cei doi baieți.