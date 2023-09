Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby a CSM Constanta va disputa, duminica, 27 august, pe stadionul "Flacara" din Navodari, meciul impotriva celor de Bucovina Suceava, contand pentru etapa a treia din Liga Nationala de Rugby, Grupa B. Ora de start a disputei este 11:00. Cele doua formatii s au mai intalnit si in prima faza…

- Echipa de rugby CSM Constanta isi continua seria victoriilor din Liga Nationala. In etapa inaugurala din faza a doua in Liga Nationala, Grupa B, echipa de pe litoral a invins in deplasare CSM Galati cu 43 10, victoria fiind realizata cu punct bonus. Jucatorul meciului a fost declarat Eseria Komainaisoro,…

- CS Rapid Bucuresti, la debutul sau in Liga Nationala de rugby, a fost surclasata de CS Dinamo Bucuresti cu 66-16, sambata, in deplasare, in prima etapa din faza a doua a competitiei. CS Dinamo a reusit zece eseuri in acest meci, in fata unei echipe care a fost infiintata dupa prima parte a…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a afirmat la Muzeul Satului, cu ocazia prezentarii echipamentului nationalei pentru meciurile de la Cupa Mondiala, ca spera ca „stejarii” sa obtina o victorie in Franta, in ciuda faptului ca se afla intr-o grupa „de foc” cu Irlanda, Africa de Sud,…

- Echipa masculina de rugby CSM Constanta a sustinut astazi ultima partida restanta a sezonului regular din Liga Nationala, grupa a 3 a.Formatia pregatita de Radu Nicolae Mocanu si Claudiu Trandafir a intalnit, pe stadionul "Flacaraldquo; din Navodari, CSM Bucovina Suceava, iar confruntarea s a incheiat…

- CSM Constanta a avut parte de un sezon deosebit si la rugby, unde a cucerit medalii cu echipa Under 20 aur si Under 18 bronz , iar in Liga Nationala se afla pe locul intai in grupa a 3 a, cu victorii pe linie. Totodata, doi jucatori de la echipa Under 20, Alexandru Ionut Sava si Marian Muntianu, au…