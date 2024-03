Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a suferit al doilea esec la rand in doar cinci zile in zona Capitalei. Dupa infrangerea cu Steaua, de la Chiajna, handbalistii alb-violeti au fost ieri carne de tun pentru campioana Dinamo. Practic diferenta mare dintre echipe s-a vazut din primele minute. A fost 40-19 pentru gazde,…

- CSM Constanța mizeaza pe tineri in acest sezon, iar rezultatele se vad de la meci la meci. Echipa masculina de volei este in grafic pentru calificarea in play-off-ul Diviziei A1 și demonstreaza ca poate aspira chiar mai sus, dupa ce a produs doua „șocuri” in campionat, victoriile cu Dinamo și Steaua.…

- Valentin Badea a povestit la GSP Live ca Mircea Rednic l-a dorit la Dinamo, in 2006. Dupa ce au promovat cu Vaslui, iar in primul sezon de Liga 1 au evitat retrogradarea, Rednic și Vali Badea puteau colabora și la Dinamo. In vara anului 2006, „Puriul” a fost numit A1 in Ștefan cel Mare, l-a vrut pe…

- Echipa masculina de volei a Craiovei va avea o misiune infernala sambata seara, de la ora 18.00, pe terenul campioanei Romaniei, Arcada Galati. Formatia lui Danut Pascu va incerca sa obtina cat de mult se poate dintr-una dintre cele mai complicate deplasari din acest sezon. Partida va conta pentru etapa…

- Constantin Din, președintele Federației Romane de Handbal, a susținut astazi o conferința de presa, in cadrul careia a confirmat dezvaluirile GSP.ro, anume ca George Buricea (44 de ani) va fi instalat ca selecționer al naționalei de handbal masculin. Conferința din care am aflat ca Xavi Pascual va ramane…

- Lamine Ghezali, 24 de ani, nu face parte din planurile lui Zeljko Kopic pentru derby-ul cu Rapid, de sambata seara, urmeaza sa fie scos de pe lista A. Propus la diverse formații, inclusiv la CSA Steaua, francezul nu mai are viitor la Dinamo. Soarta lui Lamine Ghezali, 24 de ani, este pecetluita! Nu…

- Romania a fost invinsa de Croația, scor 25-31, in ultimul meci al grupei B de la Campionatul European de handbal masculin. Astfel, naționala „tricolora” a incheiat turneul continental pe antepenultima poziție. Doar Bosnia și Grecia au fost mai slabe. Vasile Stanga, golgheterul all-time al primei reprezentative,…