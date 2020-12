„Steaua magilor” apare din nou, ca acum 2.000 de ani. Când poate fi văzută Un fenomen astronomic despre care se crede ca ar fi similar cu cel petrecut acum 2.000 de ani, in preajma Nașterii Domnului, fiind cunoscut ca „Steaua magilor”, va avea loc pe data de 21 decembrie. Este vorba despre o conjuncție extrem de rara intre planetele Jupiter și Saturn. Cele doua planete vor straluci pe cer […] The post „Steaua magilor” apare din nou, ca acum 2.000 de ani. Cand poate fi vazuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

