- Steliștii din toate colțurile țarii sau diaspora iau cu asalt stadionul Ghencea pentru derbiul din 18 aprilie cu Dinamo. Pana acum s-au vandut aproape 20.000 de bilete și se așteapta ca partida sa stabileasca un record de asistența pentru ultimii ani de Liga 2. In acest moment, tribuna 1, cinci sectoare…

- Sepsi - FCU Craiova e ultimul meci din sezonul regular. Oltenii au nevoie de minimum un egal pentru a intra in play-off, in timp ce covasnenii au pierdut avansul mare din iarna și e obligata acum sa caștige pentru a nu rata primul obiectiv al sezonului. Partida e joi, de la 21:00, in direct la Digi,…

- Cu Steaua, Poli Iași și Oțelul Galați deja calificate in play-off inaintea ultimei etape a sezonului regular din Liga 2 și sase echipe luptand „la baioneta” pentru celelalte trei locuri disponibile, dramatismul a fost total. Pana la urma, dupa rezultate identice, Dinamo (1-1 cu Poli Timișoara), Unirea…

- Steaua București a invins Minaur Baia Mare cu 3-0 (1-0) și a revenit pe prima poziție a Ligii a doua. Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, pe langa „militari” sau Poli Iași și SC Oțelul și-a asigurat locul intre cele mai bune șase echipe din acest sezon. Meciul de astazi din Ghencea, programat…

- Dinamo joaca astazi in Polivalenta bucureșteana ultima partida pe teren propriu din faza grupelor Ligii Campionilor și așteapta sa fie susținuta de cat mai mulți fani in meciul cu GOG. Dinamo - GOG se joaca joi, de la ora 19:45, meciul fiind liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport, Orange…

- Un nou episod epic din „serialul” meciurilor istorice dintre cele mai mari rivale din sportul romanesc s-a derulat astazi, in Divizia A1 la volei masculin. Steaua a caștigat la capatul unui meci care a durat puțin peste 2 ore și 45 de minte. In sala Mihai Viteazul, plina cu mult peste capacitatea normala…

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a decis ca meciul cu U Cluj, programat astazi, de la ora 20:00, sa se dispute fara spectatori, din cauza conflictului cu Peluza Sud 1997. Hotararea a fost respectata, iar peisajul din jurul stadionului este unul straniu. Frig tare, vere, in Banie…

- Revenirea Peluzei Sud la meciurile Stelei, dupa problemele cu Jandarmeria din finalul anului trecut, nu a fost cu noroc pentru echipa de volei a clubului militar care a pierdut și returul cu Olympiakos Pireu din sferturile CEV Challenge Cup. Meciul de la București, jucat in fața unei sali neincapatoare…