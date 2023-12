Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tramvai Astra Imperio a ajuns in Bucuresti. Care este traseulSocietatea de Transport Bucuresti (STB) anunta, vineri seara, ca tramvaiul Astra Imperio cu numarul 69 a ajuns in Bucuresti si va intra in traseu, incepand de sambata. ”De maine, Imperio circula pe linia 32! Tramvaiul Astra…

- Șase autobuze electrice vor intra de sambata pe traseu, pe linia 330, urmand ca in data de 11 decembrie acestea sa intre și pe linia 335, traseele celor doua linii realizand legatura dintre nordul și estul Capitalei, informeaza Mediafax.„Astazi (vineri - n.r.) am ieșit pe traseu in probe cu un autobuz…

- Vineri, 24 noiembrie, intre orele 9.00 – 12.00, autobuzele de pe linia 50 vor circula pe un traseu scurtat, fara a mai parcurge tronsonul cuprins intre Tocile și Pietrele lui Solomon. Modificarea de trei ore este determinata de realizarea in zona a unor lucrari de infrastructura ale Companiei ”Apa”,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, imagini cu troleibuzele Solaris care vor circula in Bucuresti de la inceputul anului viitor, potrivit Agerpres."Cele 100 de troleibuze, achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul…

- Noile tramvaie Imperio circula incepand de luni si pe linia 21, conform anunțului facut de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe aceasta linie vor fi introduse treptat, pana la finalul anului, 12 astfel de tramvaie, pentru ca locuitorii cartierului Colentina sa beneficieze de transport public…

- Linia de tramvai 11 va functiona pe un traseu modificat, iar linia de tramvai 44 va fi suspendata temporar, ca urmare a lucrarilor de la intersectia Calea Giulesti – Str. Oncescu Nicolae. „Incepand de sambata, 23.09.2023, linia de tramvai 11 va functiona pe un traseu modificat, iar linia de tramvai…