Statutul de favorită, onorat Virtual promovata in primul eșalon al fotbalului feminin dupa disputarea a doua etape ale barajului, formația Ladies Targu Mureș a caștigat și ultimul joc. Mureșencele s-au impus pe teren propriu cu 2-0 in fața formației United Bihor, cea care reușise sa invinga de doua ori CSM Targu Mureș, cealalta echipa mureșeana care a evoluat in eșalonul secund. Daca Ladies a caștigat la pas barajul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

