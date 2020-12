Stiri pe aceeasi tema

- Marea Bariera de Corali din Australia, cel mai mare si mai spectaculos ecosistem coralier din lume, se afla intr-o stare critica si se deterioreaza pe masura ce schimbarile climatice provoaca incalzirea apelor inconjuratoare, a avertizat o organizatie internationala din domeniul conservarii mediului,…

- Michael Cheika, fost selectioner al echipei de rugby a Australiei, a facut un pas surprinzator cand a acceptat rolul de antrenor al echipei de rugby in XIII a Libanului, cu obiectivul de a obtine o calificare la editia de anul viitor a Rugby League World Cup din Anglia, relateaza Reuters. Cheika i-a…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a descoperit un recif cu o inaltime de peste 500 de metri - mai inalt decat Empire State Building - in nordul Marii Bariere de Corali, relateaza miercuri The Guardian, potrivit Agerpres.

- Un studiu publicat in revista stiintifica Proceedings of the Royal Society da un semnal de alarma cu privire la amploarea degradarii tuturor tipurilor de corali de la mijlocul anilor 1990 in acest ecosistem din nord-estul Australiei, inscris in 1981 in Patrimoniul Mondial UNESCO. Cele mai mari specii…

- Jumatate dintre coralii Marii Bariere din Australia au pierit in ultimii 25 de ani, au declarat miercuri oamenii de stiinta, avertizand ca incalzirea globala perturba ireversibil acest ecosistem subacvatic, informeaza AFP. Un studiu publicat in revista stiintifica Proceedings of the Royal Society da…