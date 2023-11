Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat au fost arestati pentru 30 de zile, dupa ce au dat mai multe spargeri la sediile unor societati din Bucuresti si au furat seifurile. Una dintre „lovituri” a fost filmata de o camera de supraveghere. Potrivit Poliției Capitalei, in perioada august – septembrie 2023, la nivelul unor…

- Parlamentul a gasit resursele necesare sa o pazeasca pe senatoarea Diana Șoșoaca din calea președintelui ucrainean Volodim Zelensky. Chiar in momentul sosirii lui Zelensky la București, Șoșoaca a anunțat ca ii va boicota discursul in Parlament, astfel ca presa a publicat informații ca echipele care…

- Un barbat de 30 de ani ar fi fost batut de agenții de la Secția 17 din București pana a intrat in coma, spun prietenii sai care l-au gasit inconștient. Pe de alta parte, polițiștii susțin ca tanarul era violent, iar in momentul in care l-au gasit avea urme de violența pe corp. Incidentul s-a […] The…

- Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, va incasa peste 600 de milioane de lei din dividendele speciale de la Fondul Proprietatea (FP), potrivit unor calcule bazate pe date publicate prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). FP a anunțat luni structura actionariatului la data de 8 septembrie…

- Soțul Zoiei Ceaușescu, Mircea Oprean, ginerele fostului dictator, acuza statul roman ca refuza sa-i plateasca despagubiri pentru banii și bunurile confiscate in martie 1989, relateaza Fanatik. Mircea Oprean, soțul Zoiei Ceaușescu se lupta și astazi sa recupereze averea confiscata de autoritați, in …

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Un roman, aflat cu familia in vacanța, a trecut prin clipe de coșmar in insula greceasca Thasos. El și-a vazut, pur și simplu, mașina pe care o parcase pe dig, plutind in apa Marii Egee. Renaultul Kadjar, de culoare albastra, cu numere de București, a disparut din locul in care omul il parcase și a…