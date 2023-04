Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat ca instituția pe care o conduce nu primește niciun ban de la Statul roman. In schimb, el susține ca Federația Magiara de Fotbal incaseaza anual „in jur de 80 de milioane de euro” de la Guvernul Ungariei. Conform lui Burleanu, FRF a primit 26,5 milioane de…

- In cursul zilei de azi, dupa ce vineri, ASF a anunțat oficial ca a decis sa retraga autorizația de funcționare al Euroins, și sa ceara in instanța falimentul, compania a anunțat ca va da in judecata statul roman și ca va cere despagubiri de 500 de milioane de euro.

- Euroins a anunțat astazi ca va da in judecata statul roman pentru ca ASF ar fi suspendat ilegal licența companiei. Daunele cerute in instanța sunt de 500 de milioane de euro. Președintele Eurohold, Assen Hristov, a precizat astazi, in cadrul unei conferințe, ca Euroins și-a achitat toate datoriile…

- Sumele decontate anul trecut de la bugetul de stat pentru a acoperi calatoriile gratuite cu trenul ale refugiatilor ucraineni s-au ridicat la 32-35 de milioane de lei, la inceput fiind zile in care s-au inregistrat si 5.000 - 6.000 de refugiati, ulterior media ajungand la 1.500 - 2.000, a declarat,…

- FP detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica. Anul trecut, compania a vandut 14,33% TWh energie electrica, cu 16% mai putin fata de 2021. Productia de energie a sazut la 13,25 TWh, de la 16,51 TWh. In anul 2022 la nivel individual Hidroelectrica SA a inregistrat un impozit pe venitul suplimentar de…

- Ministrul Administratiei si Internelor, Lucian Bode, si ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, au semnat, marti, la sediul MAI, inmanarea a 25 de contracte de finantare pentru proiecte in valoare de peste 38 de milioane de euro, depuse in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - "Valul…

- Consiliul Județean Suceava va aloca 1,5 milioane de lei pentru modernizarea bazei nautice de canotaj din Falticeni. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, in ședința de astazi a deliberativului. „Vom veni in ședința urmatoare cu alocarea unei sume de bani din partea…

- Ministerul Energiei și-a bugetat anul acesta un venit de 134,46 milioane de lei din vanzarea a 1% din capitalul OMV Petrom. Un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2023 stipuleaza ca instituția condusa…