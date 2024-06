Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul limita de depunere a Cererilor de Plata, in cadrul Campaniei 2024, este data de 07 iunie inclusiv. Este foarte important ca fermierii sa verifice cu deosebita atenție informațiile inscrise in documentația depusa, inainte de inchiderea Cererii de plata pentru Campania 2024. “Asiguram fermierii de tot sprijinul […] Articolul Fermierii vasluieni, așteptați pana pe 7 iunie 2024 sa depuna Cererea de plata! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .