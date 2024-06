Sorin-Sergiu Chelmu, alegerea de AUR pentru Consiliul Județean Vaslui (P) VOT… Sorin-Sergiu Chelmu este candidatul AUR la Consiliul Județean Vaslui, omul care poate sa revitalizeze județul. Profesor universitar la baza, acesta are o experiența profesionala temeinica și a ocupat, de-a lungul timpului, poziții cheie in administrația centrala: secretar general al Guvernului și in ministerele Economiei și Agriculturii. Intors in Vaslui cu partidul AUR, acesta propune […] Articolul Sorin-Sergiu Chelmu, alegerea de AUR pentru Consiliul Județean Vaslui (P) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

