- Specialisti de la Apele Romane Mures intervin pentru indepartarea sursei de infiltratie a apelor paraului Corund in Salina Praid. Aceasta a fost inchisa din cauza inundației și turiștilor li s-a cerut sa nu vina in zona. Acum a fost deviat cursul de apa si consolidat un mal al raului, potrivit News.ro.

- In ultimii ani, susțin specialiștii, foarte mulți romani intampina probleme in casniciile pe care le au și ajung, inevitabil, la divorț. Astfel, mulți dintre ei apeleaza la ajutor pentru a evita o astfel de situație.

- O camera de bord a filmat momentul in care mai mulți șoferi din St. Paul, un oraș din statul Minnesota, s-au oprit in mijlocul unei autostrazi pentru a incerca sa salveze un barbat care a ramas blocat intr-o mașina ce tocmai luase foc.

- Berbec – daca așteptai sa primești bani de la cineva, azi nu e ziua ta norocoasa. Incearca sa te focusezi azi pe job ca sa nu-ți crești nivelul de stres. Taur – lucrurile in relație scarțaie destul de mult. Ar fi bine sa le ceri azi un sfat celor cu mai multa experiența și sa ... Citește mai mult

- Haiti, unde bandele criminale au pus stapanire pe o mare parte din capitala și au blocat principalul port și rutele de distribuire a ajutoarelor umanitare, este amenințat de foamete in masa, a declarat pentru Associated Press Jean-Martin Bauer, directorul programului alimentar global al ONU.

- Israelul verifica luni daca l-a ucis pe adjunctul liderului militar al Hamas intr-un raid aerian in Gaza, au declarat Fortele de Aparare Israeliene (IDF), in timp ce perspectivele unei incetari a focului care sa coincida cu luna sfanta musulmana a Ramadanului se estompeaza, transmite Reuters, citat…

- Microsoft a declarat ca un grup de hackeri sponsorizat de statul rus, numit Midnight Blizzard, a incercat din nou sa patrunda in sistemele sale, folosind informații pe care le-a furat din e-mailurile corporative ale gigantului tehnologic in ianuarie, noteaza Reuters. Dezvaluirea arata ca grupul de hacking,…

- Cancelarul Austriei Karl Nehammer a scris pe X, in timpul vizitei la Bucuresti, ca pozitia Austriei ramane clara si neschimbata, respectiv ca sistemul Schengen nu functioneaza in prezent, prin urmare nu poate fi extins, aceasta in conditiile in care, in discursul rostit la Congresul PPE desfasurat la…