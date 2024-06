Romania și Bulgaria se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in primul dintre cele doua amicale pregatitoare ale „tricolorilor” de dinainte de EURO 2024. Partida e liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV, in timp ce reporterii Gazetei transmit in timp real, din Ghencea, cele mai relevante informații de pe stadion. ...