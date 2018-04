Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele ce prefera sa stea treze pana noaptea tarziu, dar le este dificil sa se trezeasca dimineata au un risc mai crescut de a muri mai devreme decat persoanele matinale, conform unui studiu publicat de Universitateadin Surrey, Marea Britanie....

- Parcurile „La Izvor" și „Valea Trandafirilor" vor fi reamenajate pe bani publici. Reabilitarea parcurilor va costa 20 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal al Primariei Chișinau. In parcuri urmeaza sa fie reabilitat iluminatul public, reparate aleile și amenajate piste pentru bicicliști,…

- De astazi se aplica aceasta lege! Milioane de romani sunt obligați sa se supuna. In caz contrar, persoanele in cauza risa sa primeasca amenzi usturatoare. Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind…

- Suntem 18.897.092 de romani cu drept de vot Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral pe 28 februarie era de 18.897.092, cu 4.336 mai putini fata de data de 31 ianuarie, a informat Autoritatea Electorala Permanenta prin intermediul unui comunicat. Conform aceleiasi…

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- Politistii locali ii vor sanctiona pe locatarii si proprietarii de firme care nu indeparteaza zapada si gheata de pe trotuare, acoperisuri si din fata cladirilor unde locuiesc sau muncesc, amenzile mergand pana la cateva mii de lei.

- Mai mulți membri activi ai unei grupari criminale, care aveau roluri bine determinate și savârșeau infracțiuni grave și deosebit de grave în Republica Moldova și peste hotare, au fost documentați de catre oamenii legii. Operațiunea a fost desfașurata de catre angajații Procuraturii pentru…

- La Cioresti va fi creat un Centru comunitar polifuncțional, care va presta servicii de cantina-cattering si spalatorie sociala, a anunțat, saptamana trecuta, printr-un comunicat de presa, Proiectul Migratie si dezvoltare locala. Per total, vor fi realizate proiecte inedite in noua localitați din Republica…