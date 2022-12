Statul la Stat. Zeci de localități nu au primar pentru că Guvernul refuză să organizeze alegeri. Care e miza politică Peste jumatate de milion de romani, din 53 de localitați nu au, in acest moment, un primar care sa ii reprezinte. Funcțiile s-au vacantat, iar Guvernul refuza fara nicio explicație sa organizeze alegeri parțiale, incalcand grav un drept fundamental: acela de a alege și a fi ales. Autoritatea Electorala Permanenta vine cu o scuza bizara și spune ca legea nu ar prevedea clar ce instituție trebui sa organizeze alegerile. „Sunt doar trei și nu e greu de ghicit”, le transmit guvernanților specialiștii in legislația electorala. Aceștia atrag atenția ca la mijloc sunt doar interese politice. Deși Executivul… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

