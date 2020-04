Statuile misterioase din San Augustin America de Sud pastreaza multe taine și mistere. Piramide maiestuoase ale aztecurilor și incasilor, catacombe subterane ciudate și infricoșatoare ale civilizațiilor necunoscute. Și parcul fantastic de idoli de piatra din Columbia. Acest loc este acoperit de taine. Acest loc pastreaza spiritul antichitații. Se pare ca timpul a inghețat aici. Aceasta este valea San Agustin. Civilizațiile antice din Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

