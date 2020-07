Statuia ecvestra situata in piațeta de la intrarea in Parcul „Romanescu” zace in apa. Zona de acces in Parcul „Romanescu“ din Craiova, unde in urma cu un an era o simpla parcare, s-a transformat intr-o piațeta. In centrul acesteia a fost reamenajata statuia ecvestra care trona de ani buni la intrarea secundara din parc. O schimbare redicala, nimic de zis, dar lucrarile nici nu s-au incheiat bine ca apar și hibele. Sau proiectul este in așa fel incat statuia ecvestra sa fie și lacustra? Altfel nu s-ar explica de ce saptamana trecuta monumentul cu cei doi cai „plutea“ in mijlocul unei ape. Apa care…