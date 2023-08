In plin sezon, stațiunea Mamaia a ramas fara apa, din cauza unei avarii majore. Furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21. Primarul Constanței, Vergil Chițac, este plecat in concediu, in momentul in care litoralul este extrem de aglomerat, iar problemele se țin lanț. O avarie a Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta a lasat fara apa mai multe zone, printre care statiunea Mamaia si Tabara de copii de la Navodari. Initial, compania a precizat ca furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21, dar s-a constatat ca defectiunea nu era atat de…