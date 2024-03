Statistica care te poate ajuta să câștigi la Loto: Care sunt cele mai norocoase numere extrase în România (Statistică) Cu o tradiție de peste un secol in Romania, jocurile de loterie au reprezentat intotdeauna o sursa de divertisment pentru public, oferind in același timp șansa de a transforma norocul in caștiguri substanțiale. Portalul loto-online.ro, dedicat pasionaților de jocuri loto și pariuri loto, a efectuat o analiza detaliata pentru a evidenția cele mai frecvente numere extrase la loteria din Romania. Aceasta analiza este utila pentru cei interesați de jocurile de noroc din țara și din alte locuri. Ea ofera o perspectiva asupra numerelor care au aparut cel mai des in extragerile anterioare, permițand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Romania a devenit exportator net de energie”, se lauda reprezentanții Guvernului, ori de cate ori au ocazia. "Și vom continua sa exportam, Romania consolidandu-și statutul de lider regional in sectorul energetic", spunea, recent, ministrul energiei Sebastian Burduja. Insa, ceea ce evita acesta sa spuna…

- Blamate in spațiul public pentru cazurile in care jocul responsabil nu este respectat de catre unii dintre utilizatori, jocurile de noroc au o lunga istorie in țara noastra, sunt ferm reglementate de stat și au devenit in ultimii ani disponibile inclusiv pe internet. Industria de gambling din Romania…

- Cu prilejul acestei zile, Institutul National de Statistica pune la dispozitia mass-media o selectie de date siinformatii statistice: -Din cele 19054,5 mii persoane care la 1 ianuarie 2023 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9808 mii sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei…

- Comasarea localitatilor nu poate fi realizata fara o analiza prealabila, au transmis, marti, reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania, care au subliniat ca este nevoie de discutii cu reprezentantii Guvernului pe aceasta tema. „Solicitam Guvernului sa analizeze, sa ne cheme la masa tratativelor,…

- In toate sondajele de opinie, romanii susțin ca Romania se indreapta intr-o direcție greșita și majoritatea cetațenilor se plang de nivelul de trai. Cristian Hostiuc a facut o analiza in Ziarul Financiar prin care arata faptul ca cifrele din economia reala indica faptul ca romanii reușesc sa faca economii…

- Trebuie sa importam roșii, ceapa, varza.., dar și carne de porc pentru acoperirea cererii, deoarece doar necesarul de oua și carne de oaie și capra este asigurat din producția proprie, arata INS. Datele oferite de Institutul Național de Statistica (INS) arata ca producția a scazut cu aproximativ…

- O misiune a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, vine luni, 29 ianuarie, la Bucuresti, la trei luni distanța de la ultima vizita, pentru a analiza recentele evolutii economice si financiare si pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice.„O misiune FMI, condusa de Jan Kees…

- Cine nu-si doreste sa se imbogațeasca peste noapte, cu ajutorul unor numere norocoase? Jocurile de noroc au fascinat intotdeauna oamenii, iar caștigarea la loterie este visul multora. Fiecare zodie are trasaturi și caracteristici unice care pot influența șansele de a caștiga la Loto 6/49. Numere norocoase…