In luna mai 2021, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 6,0% ca serie bruta și cu 8,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, potrivit INS. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atat ca serie bruta (+28,9%), cat și ca serie