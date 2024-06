Sistemul garanție-returnare închide magazinele românești. Banii populației ajung în buzunarele străinilor Acționarii de la Returo, in marea lor majoritate straini, dat fiind ca avem hipermarketuri și producatori de bauturi racoritoare, incaseaza sute de milioane de lei din sticlele nevalidate și nereturnate. Micii comercianți sunt la un pas de faliment, dat fiind ca transportul cu operatorul Returo le deterioreaza flacoanele și ajung sa primeasca jumatate din bani, […] The post Sistemul garanție-returnare inchide magazinele romanești. Banii populației ajung in buzunarele strainilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 3 iunie, sistemul garanție-returnare a introdus o noua regula care va afecta modul in care returnam sticlele de plastic și ambalajele compozite. Aceasta schimbare aduce noi cerințe pentru utilizatori și comercianți, menite sa imbunatațeasca procesul de reciclare și gestionarea deșeurilor.…

- Ca in celelalte țari unde este implementat un sistem de returnare a ambalajelor și in Romania au aparut primele incercari de frauda.Concret, romanii incearca sa obțina bani pentru sticle care nu sunt in sistem, prin lipirea unor etichete false pe ele, pentru a obține garanția de 50 de bani, chiar daca…

- Ca in celelalte țari unde este implementat un sistem de returnare a ambalajelor și in Romania au aparut primele incercari de frauda.Concret romanii incearca sa obțina bani pentru sticle care nu sunt in sistem, prin lipirea unor etichete false pe ele, pentru a obține garanția de 50 de bani, chiar daca…

- In Romania, Sistemul de Garanție și Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe, dar se transforma rapid intr-o povara pentru consumatori și producatorii locali. Datele recente arata ca acest sistem este departe de a fi eficient, iar problemele majore il plaseaza…

- Tot mai multe magazine din Romania refuza sa mai perceapa taxa de garanție de 50 de bani pentru ambalaje. Potrivit reprezentanților acestora, RETURO intarzie sa... The post Probleme la sistemul RETURO. Tot mai multe magazine refuza sa mai perceapa taxa de garanție appeared first on Special Arad · ultimele…

- CA LA NOI… S-au grabit sa implementeze un sistem cu grave probleme de funcționare, in ciuda avertismentelor primite din partea comercianților, iar acum, cand acest sistem iși arata limitele, se pregatesc sa arunce castanele fierbinți tot in brațele comercianților. Vorbim de reprezentanții Ministerului…

- Magazinele vor fi obligate sa preia manual ambalajele daca automatele nu functioneaza si sa ofere la casa contravaloarea pet-urilor... The post GARANȚIE-RETURNARE Magazinele vor fi obligate sa preia manual ambalajele daca automatele nu functioneaza first appeared on Informatia Zilei .

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, va participa luni, 1 aprilie, la deschiderea celui de-al treilea centru de numarare si sortare a ambalajelor din cadrul Sistemului de Garantie – Returnare. Evenimentul de inaugurare va avea loc, incepand cu ora 11:30, in VGP Park, parc industrial…