Stiri pe aceeasi tema

- Vremea mai buna din ultimele ore a facut ca solul sa se usuce suficient de mult cat sa le permita participanților la festivalul Burning Man din statul american Nevada sa plece din zona, relateaza BBC. Zeci de mii de oameni erau blocați de cateva zile in deșertul Nevada, dupa o ploaie puternica din cauza…

- O persoana a murit in timpul festivalului Burning Man din statul american Nevada. Cauza decesului nu a fost anunțata, dar ploile torențiale au dat peste cap activitațile la celebrul festival, potrivit BBC.O ancheta a fost lansata in legatura cu moartea unei persoane in timpul unei ploi torențiale…

- Zeci de mii de participanți la festivalul Burning Man din desertul Nevada au fost sfatuiti sa se puna la adapost si sa-si rationalizeze alimentele si apa, dupa ce o furtuna a transformat locul intr-o zona inaccesibila din cauza noroiului, relateaza Reuters, citata de News.ro.

- Liderul Garzii prezidentiale din Niger a aparut la televiziunea de stat, ca nou conducator al tarii, dupa ce miercuri a condus o lovitura de stat, relateaza BBC preluat de Rador. CITESTE SI Comisia Europeana imbunatateste protectia copiilor impotriva jucariilor periculoase 15:22 1 Video| Regiunea…

- Dupa o greșeala inexplicabila a organizatorilor Festivalului „Mihaela Runceanu – PENTRU VOI, MUGURI NOI” – ediția a X-a, 2023”, care au pierdut-o intr-un mod misterios din listele de concurs pe Alexandra Gheorghe, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala nr. 11 Buzau, aceasta a intrat, in sfarșit,…

- Operatiune dramatica de salvare in Grecia: Turiști blocati in hoteluri, din cauza incendiilor de pe insula RodosSute de turisti erau evacuati sambata din doua hoteluri din statiunea Kiotari, de pe insula greceasca Rodos, in timp ce un incendiu de vegetatie, care se manifesta pentru a cincea zi consecutiv,…

- 79% din femeile din Statele Unite care lucreaza, adica aproape 59 de milioane, desfașoara activitați care ar putea fi perturbate sau chiar anulate de noile capacitați ale inteligenței artificiale, relateaza CNN.

- Incepand de miercuri, numerosi sud-coreeni isi vor reduce varsta oficiala cu unul sau chiar doi ani, informeaza BBC, potrivit Rador.Guvernul a anuntat ca va adopta sistemul folosit international pentru stabilirea varstei. CITESTE SI O infecție rara lovește Statele Unite: autoritațile americane…