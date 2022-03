Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au gasit dovezi ca Rusia a atacat reactoarele nucleare ale centralei de la Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, si se pare ca in ciocniri au fost folosite doar arme usoare, a afirmat subsecretarul american pentru energie nucleara, Jill Hruby, transmite Reuters. Fii la curent…

- Vineri noapte in jurul orei 02.00 a izbucnit un incendiu la una dintre cladirile complexului energetic in vecinatatea centralei nucleare de la Zaporojie, langa orasul Energodar, situat la aproximativ 550 km sud-est de Kiev. In Ucraina sunt cinci centrale nucleare, inclusiv Cernobil, dar care a fost…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA. Germania ar putea trimite o companie de infanterie cu aproximativ…

- Statele Unite sunt implicate in discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din intreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali inalti ai administratiei Biden, citati de Reuters. Intr-o…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…