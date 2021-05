Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au exprimat disponibilitatea de a ridica multe dintre sanctiunile impuse Iranului, la discutiile nucleare de la Viena, dar Teheranul cere mai mult, a declarat vineri negociatorul principal al Iranului. Biden a spus ca crede ca Iranul se angajeaza serios in discutii, dar nu este clar…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi cu directorul serviciului de informatii Mossad si cu ambasadorul Israelului la Washington, intrevedere in care oficialii israelieni si-au exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la activitatile nucleare ale Iranului, informeaza Reuters.…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a efectuat, joi, o vizita neanuntata in Afganistan, pentru a oferi garantii Administratiei de la Kabul privind mentinerea sprijinului acordat de Washington in pofida...

- Guvernul american al lui Joe Biden a ridicat vineri sancțiunile împotriva judecatorilor și a personalului Curții Penale Internaționale (CPI) impuse de Donald Trump, potrivit AFP.Ministrul american de externe, Antony Blinken, a declarat ca Statele Unite au continuat sa se opuna dorinței…

- Actiunile Chinei "ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, in deschiderea unei intalniri de doua zile cu omologii sai chinezi in Alaska, noteaza AFP preluat de agerpres. "Vom discuta despre ingrijorarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, în favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”înselatoare sau lipsite de fundament” împotriva contracandidatului acestuia,…

- Guvernul presedintelui american Joe Biden doreste "sa recalibreze" relatiile cu Arabia Saudita, dar nu doreste o "ruptura", a declarat vineri seful diplomatiei de la Washington, Antony Blinken, pentru a justifica absenta sanctiunilor impotriva printului mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, noteaza…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, tintuit pana acum in Washington din cauza pandemiei de COVID-19, va face, vineri, primul sau "voiaj" in strainatate, cu "etape" in Mexic si Canada, insa va fi doar unul virtual, in contrast cu predecesorul sau Mike Pompeo, care a continuat sa calatoreasca…