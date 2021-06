Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile indirecte intre Statele Unite si Iran pe tema relansarii Acordului nuclear iranian ar putea fi reluate saptamana viitoare, la Viena, afirma diplomati citati de agentia Reuters. Conform surselor...

- Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite…

- Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este "prea devreme" pentru a sti daca discutiile indirecte angajate de Statele Unite cu Iranul vor permite salvarea acordului privind programul nuclear iranian, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca productia de uraniu imbogatit la 60%,…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP. Negociatorii americani "au prezentat o idee…

- Administratia Joseph Biden a confrmat, vineri dupa-amiaza, reluarea negocierilor cu Iranul in format multilateral in scopul relansarii Acordului nuclear, iar initiativa a fost salutata de Germania. Citește și: Iranul conditioneaza oprirea imbogatirii uraniului 20% de ridicarea sanctiunilor…

- Statele Unite si Iranul au inceput sa se implice in relatii diplomatice indirecte, cu europenii si alte parti, pentru revenirea la respectarea acordului nuclear din 2015, a declarat, vineri, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Statele Unite si Iranul au inceput sa se implice in relatii diplomatice indirecte, cu europenii si alte parti, pentru revenirea la respectarea acordului nuclear din 2015, a declarat, vineri, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, transmite Reuters.