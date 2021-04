Statele UE au căzut de acord: Călătoriile se vor relua în această vară. Tot ce trebuie să știi despre „certificatul verde” Țarile din Uniunea Europeana au cazut de acord sa lanseze certificatul destinat calatoriilor pentru a redeschide turismul vara aceasta. Decizia va fi negociata in urmatoarea luna cu deputații europeni, astfel incat pana in vara anului 2021 sa fie deja gata acest document. Acest certificat ar permite celor vaccinați, celor care au trecut prin boala sau celor cu test negativ de COVID sa calatoreasca mai ușor in țarile membre UE, unde de mai bine de un an industria turismului este in suferința din cauza restricțiilor, conform Reuters.ro. Parlamentul European, care trebuie sa aprobe propunerea pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Statele membre au stabilit pentru un an durata de aplicare a reglementarii privind certificatul european de sanatate destinat facilitarii calatoriilor in UE, conform textului adoptat miercuri de ambasadorii celor douazeci si sapte de state ale blocului comunitar, regula ce urmeaza sa fie negociata cu…

- Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza instituția, intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres. Sistemul de adeverințe poate fi introdus,…

- ” Comisia Europeana propune crearea unui certificat verde digital pentru a facilita circulația libera in condiții de siguranța in interiorul UE in timpul pandemiei COVID-19. Certificatul verde digital va fi o dovada ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ al testului…

