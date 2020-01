Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene si-au dat acordul formal pentru Brexit, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar. Acesta a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat...

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale. Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13 abtineri,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP. Dupa trei ani de criza politica in Regatul…

- Parlamentul britanic a validat definitiv acordul de Brexit, eliberând calea catre o ieșire istorica a Regatului Unit din Uniunewa European în noua zile, relateaza AFP. Textul, care reglementeaza termenii divorțului, și negociat de catre premierul conservator Boris Johnson cu Bruxellesul,…