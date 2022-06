Statele membre UE aprobă finalul motoarelor termice din 2035 Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna oprirea de facto a vehiculelor pe benzina si diesel in UE incepand din 2035. Masura trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor climatice ale continentului, in special neutralitatea carbonului pana in 2050. La cererea catorva tari, inclusiv Germania si Italia, Cei 27 au convenit totusi sa ia in considerare o posibila unda verde in viitor pentru tehnologii alternative, cum ar fi combustibilii sintetici sau motoarele hibride reincarcabile, daca acestea fac posibila atingerea obiectivului, de eliminare completa a emisiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

