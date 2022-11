Statele din G7 vor să plafoneze prețul pentru petrolul rusesc la 70 de dolari pe baril Statele din G7, cele mai mari economii ale lumii, analizeaza o plafonare a pretului la petrolul rusesc transportat pe mare in jurul a 65-70 dolari pe baril, a anuntat miercuri un diplomat din UE, transmite Reuters. Ambasadorii din statele membre UE discuta propunerea, cu scopul de a ajunge la o pozitie comuna pana la finalul zilei. G7 are ca obiectiv impunerea din 5 decembrie plafonarea pretului petrolului rusesc transportat pe mare, ca parte a sanctiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei. La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna ianuarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

