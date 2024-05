Prof. dr. Mircea Coșea susține ca Guvernul Romaniei este cel care produce inflație, propulsand țara pe primul loc in UE la acest capitol. Politica greșita din punct de vedere financiar și conceptul de alimentare a bugetului au facut ca economia sa se prabușeasca. Prețul ridicat al energiei are un efect devastator asupra tuturor costurilor, iar […] The post Guvernul, facut praf de economiști. Inflația va crește first appeared on Ziarul National .