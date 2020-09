Starurile internationale Marshmello si Demi Lovato colaboreaza pentru noul lor single “Ok Not To Be Ok”

Marshmello si Demi Lovato lanseaza pieza “Ok Not To Be Ok” si colaboreaza cu Hope For The Day, o organizatie non-profit ce lupta pentru prevenirea sinuciderii si sustine educatia pentru sanatate mentala. Scrisa de cei doi artisti alaturi de Gregory “Aldae” Hein, James Gutch si James Nicholas Bailey, versurile sensibile ale piesei sunt un reminder al faptului ca este ok sa renunti la sentimetele de indoiala de sine si sa accepti faptul ca suntem toti oameni, cum spune si refrenul piesei. Videoclipul este regizat de Hannah Lux Davis si ii transporta in timp cei doi artisti, mai exact in anii 90′.…