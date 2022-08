Starul pop Mr. President, impresionat de însușirile Olguței Vasilescu:”Așa primar frumos aveți” Olguța Vasilescu a fost complimentata de LayZee, nimeni altul decat starul pop cunoscut drept Mr President. Cel ce a dat lovitura cu megasuccesul ”Coco Jumbo” la inceputurile anilor ’90, solistul, pe numele sau Delroy Rennalls, a facut-o sa se fastaceasca pe primarița muncipiului Craiova, gazda primei ediții a grando festivalului ”IntenCity”. ”N-am știut ca aveți un primar așa frumos”, i-a spus LayZee edilului din Craiova facandu-i pe toți cei prezenți la o conferința de presa ad-hoc, dinaintea festivalului, sa zambeasca și sa-și aminteasca de declarațiile acesteia, ca, pe cand era tanara, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seara a continuat sa fie minunata! Organizatorii au alternat, prin programul ales, muzica romaneasca, oferita de DJ Conte si prietenii, cu cea straina a anilor 90, reprezentata de aceasta data de Thomas Anders and The Modern Talking Band. Pana acum au mai urcat pe scena LayZee aka Mr. President, East…

- Scena a radiat imediat dupa lasarea intunericului cu titanii Sandra si Ricchie e Poveri. Aici nu au facut uz de aplauze doar cei usor carunti, ci si mai tinerii din “flancuri”, fapt care intareste ideea ca muzica buna face “victime” la orice varsta. Pana acum au urcat pe scena LayZee aka Mr. President,…

- Scena de la IntenCity a fost foarte “vie” si la Nana, toate melodiile fiind acompaniate de public. “Lonely” a facut “ravagii”! Apoi, la C-Block s-a incercat mereu implicarea publicului si a reusit, pentru ca ritmul a fost antrenant. A iesit frumos. Pana acum au urcat pe scena LayZee aka Mr. President,…

- Stadionul „Ion Oblemenco“ si-a deschis astazi portile pentru ultimul mare festival de muzica al acestei veri: IntenCity Craiova. Cei care au dat startul distractiei la aceasta prima editie au fost LayZee aka Mr. President. Pe scena Craiovei vor mai urca vineri seara East 17 (ora 18:25), La Bouche (18:50),…

- IntenCity are loc la Craiova, in Complexul Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco), in perioada 26 – 28 august, chiar in acest weekend. Pe scena festivalului de muzica din sudul Romaniei vor urca mulți artiști, printre care și DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk,…

- DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Natti Natasha, și mulți alții, pe scena marelui eveniment al sfarșitului verii - IntenCity DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk, sunt headlinerii celui mai mare festival de muzica din sudul Romaniei – Intre…

- Papuși gigant, zeci de companii de teatru stradal și sute de artiști din 20 de țari se reunesc, din 25 august 2022, la Craiova, la al doilea cel mai mare festival de papuși și arta animației din Europa. Intre 25 august și 1 septembrie, artiști independenți din toate colțurile lumii vor invada strazile…