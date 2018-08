Startupuri romnești IT vor putea ntlni investitori printr-o nouă competiție on-line Antreprenorii romani cu stratupuri de tehnologie pot sa se inscrie intr-o noua competiție online axata pe idei de afaceri fintech prin care vor avea șansa sa intre in contact cu business angels, fonduri de capital de risc și companii mari care vor sa investeasca in astfel de afaceri la inceput de drum, potrivit unui comunicat transmis, joi, de organizatori, catre StartupCafe.ro. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

