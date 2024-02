Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului trecut de pe strazile din municipiul Suceava au fost capturați 1.197 de caini, arata un bilanț prezentat de primarul Ion Lungu. Tot anul trecut au fost adoptați din adapostul din Lunca Sucevei un numar de 691 de caini și au decedat sau au fost eutanasiați alți 379. La data de 31 decembrie…

- Compania suceveana Euro Est Group va exsecuta lucrarile de reabilitare termica a cladirii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Aceasta a ciștigat licitația organizata de Primaria Suceava. ”O sa vedem cum facem cu hrana asistaților pentru ca nu o sa mai putem…

- Prezent la ședința anuala de lucru a Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, primarul Ion Lungu a promis ca municipalitatea va sprijini financiar și in acest an unitațile de cult din municipiul Suceava. ”S-a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2023. Anul 2023 a fost pentru…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a avut discutii la București la Ministerul finanțelor ,cu ministrul Marcel Bolos, pe tema bugetului de stat pentru anul 2024 unde a prezentat punctul de vedere al Asociației Municipiilor din Romania unde deține funcția de prim vicepreședinte .…

- Centrala termica pe biomasa a Sucevei gestionata de firma Bioenergy va folosi in viitorul apropiat pentru producerea de energie termica deșeurile produse de municipalitate. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca a avut o discuție pe aceasta tema cu acționariatul din Austria al…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut celor din conducerea clubului de fotbal Foresta documente suplimentare care sa justifice sumele cheltuite in acest an. Lungu a declarat ca 90% din documentele depuse sunt in regula insa pentru 10% mai este nevoie de o serie de lamuriri. Primarul s-a…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au trecut astazi in revista flota de mașini a societații Diasil pregatita pentru intervenții pe timp de iarna, in prezența managerului firmei de salubritate, Anton Curelaru. Lungu a constatat ca societatea dispune de 29 de utilaje…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent la Bucuresti la „Summitul Autoritaților Municipale din Romania” un eveniment organizat de catre Asociația Municipiilor din Romania, unde deține funcția de prim vicepreședinte. ”La discuții au participat președintele Senatului Nicolae Ciuca, premierul…