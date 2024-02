Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan-Andrei Loghin, alaturi de Consiliul Local Radauți, va invita sa sarbatoriți frumusețea, puterea, grația și rolul esențial al femeilor in societate, prin doua spectacole de excepție dedicate lor, pe 7 și 8 Martie. Joi, 7 martie, Orchestra „Florile Bucovinei” a Casei…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, ii indeamna pe romani sa aplice pentru vize de calatorie in SUA pentru atingerea obiectivului de reducere a ratei de refuz.

- Ce vor romanii de la americani? Mai multa prezenta militara pentru apararea Romaniei si ridicarea obligativitatii vizelor. La ambele se lucreaza. Dar sunt și intrebari care preocupa intreaga lume democratica: ce se va intampla daca SUA nu se mai implica in apararea democratiilor? Dar daca cineva din…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca in perioada 20-22 februarie va participa la Forumul de Afaceri ”Romanian Investiment Zoom” de la București alaturi de ambasadori ai mai multor state dar și de investitori pentru a prezenta oportunitațile de afaceri din zona Termica. Lungu a declarat…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, vineri, distribuind o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti, ca s-a alaturat romanilor care in aceste zile isi iau vize pentru Statele Unite, chiar daca nu intentioneaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, scopul demersului fiind de a cobori…

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca liderul AUR George Simion a dovedit ca este fricos dupa ce nu a venit la discuția directa și civilizata la care l-a invitat in incinta Casei de Cultura. Gheorghe Flutur, alaturi de prim-vicepreședinții…

- Compania Naționala de Investiții are prevazut in bugetul pentru 2024 finanțarea necesara pentru continuarea lucrarilor la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa intalnirea pe care a avut-o la Iași cu ministrul dezvoltarii, Adrian Veștea. ”Se…

- Vineri, 8 decembrie, de la ora 18.30, in sala ”Constantin Radu” a Casei de Cultura ”Geo Bogza” din Canmpina va avea loc vernisajul expoziției de pictura și sculptura ”Salon de iarna”.