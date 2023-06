Stiri pe aceeasi tema

- La Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” a fost lansata astazi cartea ”Ciprian Porumbescu-Jurnal 1879 Cernauți-Stupca” in prezența stranepoatei marelui compozitor Stanca Scholtz-Cionca. Prezent la eveniment vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a aratat ca aceasta zi este una deosebita pentru…

- Foresta Suceava se straduiește de mai mulți ani sa revina acolo unde echipa acestui oraș a fost ani de-a randul, in Divizia B, așa cum era inainte. Au existat și momente excepționale in care formația suceveana a jucat in primul eșalon valoric, dar ele au fost relativ efemere, deși au adunat tot ce e…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ii invita pe toți cei care au evlavie la cel dintai sfant ocrotitor al Cetații Sucevei, in zilele de 1 și 2 iunie 2023, la sarbatoarea inchinata Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Evenimentul va debuta in dimineața zilei de joi, 1 iunie, la ora 6:00, cu slujba Acatistului…

- Ziua limbii si teatrului idis este sarbatorita in Romania incepand cu anul 2018, la data de 30 mai. Muzeul Național al Bucovinei marcheaza aceasta zi, marți, 30 mai 2023, ora 14, la Muzeul de Istorie, cu recitalul excepțional Un strop de amintire: Idiș, susținut de marea actrița Maia Morgenstern. Ziua…

- Rubik Hub / ADR Nord-Est invita comunitatea de startup la evenimentul Community & Demo Day Iași, vineri, 26 mai, de la ora 14:00, la Muzeul Național al Literaturii Romane Iași. In cadrul evenimentului, startupuri din programul de incubare RubikEDU iși vor prezenta soluțiile și doi antreprenori din Iași,…

- Aproximativ 50% dintre copiii care se nasc prematur, la o varsta gestaționala mai mica sau egala cu 32 de saptamani, vor dezvolta, in evoluție, o forma de retinopatie de gravitate diferita. Dintre aceștia, aproximativ 5% vor face o forma grava de retinopatie a prematuritații, cu evoluție naturala spre…

- Astazi si maine, 16-17 mai, o delegație a Consiliului Concurenței, condusa de Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, se afla in Piatra Neamț, in cadrul unei campaniei Caravana Concurentei. In cadrul acestui turneu vor avea loc conferințe și intalniri atat cu autoritațile, cat și și cu mediul de…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania este un activ și constant partener de dialog civil al autoritaților de la București și Bruxelles, militand, in numele membrilor sai, fermieri de cultura mare și unitați care efectueaza procesare primara, pentru soluții și masuri de politici…